В Татарстане подвели итоги работы органов записи актов гражданского состояния

В Казани прошло заседание итоговой коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан с участием Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Л.Р. Фазлеевой. Начальник Управления ЗАГС республики Гульшат Нигматуллина в своем докладе отметила, что по итогам 2023 года Татарстан, как и прежде, демонстрирует наиболее высокие показатели в сфере семейно-демографического развития среди регионов
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