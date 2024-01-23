В ИТ-парке имени Башира Рамеева состоялась итоговая коллегия Минэкологии РТ

В Татарстане состоялось заседание итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов региона. На мероприятии были подведены итоги работы ведомства за прошедший год и намечены планы на ближайшее будущее. На заседании обсудили вопросы охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, а также меры по улучшению экологической ситуации в регионе. Были представлены результаты работы по очистке водоемов, улучшению качества воздуха и почвы, а также по сохранению биоразнообразия.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым