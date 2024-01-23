В ИТ-парке имени Башира Рамеева состоялась итоговая коллегия Минэкологии РТ

15:39, 23.01.2024 57
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В Татарстане состоялось заседание итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов региона. На мероприятии были подведены итоги работы ведомства за прошедший год и намечены планы на ближайшее будущее. На заседании обсудили вопросы охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, а также меры по улучшению экологической ситуации в регионе. Были представлены результаты работы по очистке водоемов, улучшению качества воздуха и почвы, а также по сохранению биоразнообразия.


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