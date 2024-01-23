В Казани прошло заседание коллегии Министерства земельных и имущественных отношений

13:37, 23.01.2024 29
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В Татарстане прошло заседание итоговой коллегии Министерства земельных и имущественных отношений. На встрече были подведены итоги работы ведомства за 2023 год и намечены задачи на ближайший год.


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