Марат Закиров встретился с казанскими школьниками, представляющими движение «Совет Первых»

В рамках встречи с молодежью известный общественный деятель Марат Закиров провел диалог со школьниками, представляющими движение "Совет Первых". Встреча стала площадкой для обмена идеями и взглядами, а также показала, что молодое поколение активно интересуется общественно-политическими процессами и стремится участвовать в них.
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