Итоговое заседание Коллегии Минцифры РТ: важные решения для ИТ-сферы Татарстана

В казанском ИТ-парке имени Рамеева прошло итоговое заседание Коллегии Министерства цифрового развития, государственного управления и информационных технологий Республики Татарстан. Среди главных тем встречи — развитие ИТ-сектора в регионе и его вклад в экономику Татарстана. Представители министерства и ведущие эксперты отрасли обсудили перспективы и проблемы цифровой трансформации республики, а также пути их решения.
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