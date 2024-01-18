Федерация прыжков в воду Татарстана подвела итоги 2023 года

18 января на территории стадиона "Ак Барс Арена" состоялось мероприятие, на котором были подведены итоги работы Федерации прыжков в воду в Республике Татарстан за прошедший 2023 год. В рамках мероприятия были отмечены успехи и достижения спортсменов, тренеров и организаторов, которые внесли вклад в развитие этого вида спорта в регионе. Также были представлены планы на будущее и определены направления для дальнейшего роста и развития Федерации.
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