В Министерстве лесного хозяйства РТ состоялось расширенное заседание коллегии

В Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан состоялось расширенное заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы ведомства за прошлый год и поставлены задачи на предстоящий период. В рамках заседания были рассмотрены результаты деятельности Минлесхоза РТ в 2023 году. В частности, речь шла о реализации проектов по охране, защите и воспроизводству лесов, а также о мероприятиях по борьбе с лесными пожарами и защите животных.
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