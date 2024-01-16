Итоговая коллегия Госкомитета РТ по туризму

В Казани прошла итоговая коллегия Госкомитета Республики Татарстан по туризму, на которой были подведены итоги работы за прошедший год и намечены планы на будущее. Представители отрасли обсудили успехи и проблемы, с которыми пришлось столкнуться в прошлом году, и наметили пути решения актуальных задач. Было отмечено, что туризм в Татарстане продолжает развиваться, несмотря на сложности, связанные с пандемией. Благодаря усилиям местных властей и бизнеса, удалось создать условия для привлечения туристов и развития инфраструктуры. В числе приоритетных направлений работы были названы развитие экологического туризма, создание новых маршрутов и повышение качества услуг для гостей региона.
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