На трассе лыжно-биатлонного комплекса в казанском поселке Мирный стартовал пятый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2023—2024. Самое яркое событие в мире лыжного спорта собрало в столице Татарстана порядка 200 лучших лыжников-гонщиков России. О том, как прошел старт соревнований, — в фоторепортаже «Реального времени».
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