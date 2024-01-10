В Казани увековечили память Героя Социалистического Труда Михаила Карпова

14:54, 10.01.2024 21 2
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

29 ноября 2023 года, Межведомственной комиссией по увековечиванию памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в Республике Татарстан, было одобрено ходатайство инициативной группы — общественной организации «Герои Татарстана» и родных об увековечивании памяти Героя Социалистического Труда, новатора, депутата Верховного Совета РСФСР, наставника молодежи, наставника молодежи, почти полвека проработавшего на КМПО — Михаила Карпова. 10 января 2023 года, на стене дома, где жил Герой Соцтруда, появилась мемориальная доска.


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 янв
    героев труда у нас много, чем отличился уважаемый господин?
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  • Анонимно 10 янв
    Даже детишки выступали
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