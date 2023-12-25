Минкульт РТ подвел итоги 2023 года в Казанском цирке

Итоги работы министерства культуры РТ подводили сегодня в цирке: сначала журналистам показали отрывок из репетиции, а потом глава МК РТ Ирада Аюпова рассказала, сколько их учреждения заработали вне бюджета, почему она до сих пор настаивает, чтобы в театрах были пеленальные комнаты, и в чем нерешенная проблема мусульманского кинофестиваля.
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