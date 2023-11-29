В Казани в рамках Всемирной акции «Щедрый вторник» один из автобусных маршрутов стал бесплатным

13:04, 29.11.2023 26
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани 28 ноября в рамках Всемирной акции «Щедрый вторник» один из казанских автобусных маршрутов стал бесплатным.

Автобус с бортовым номером 704, движущийся по 30-му маршруту, с семи утра и до семи вечера возил горожан бесплатно. Такой подарок жителям столицы уже во второй раз за год делает Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ.

Маршрут №30 выбран не случайно: он один из самых протяженных и имеет высокий уровень пассажиропотока.


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