В Казани в рамках Всемирной акции «Щедрый вторник» один из автобусных маршрутов стал бесплатным

В Казани 28 ноября в рамках Всемирной акции «Щедрый вторник» один из казанских автобусных маршрутов стал бесплатным.

Автобус с бортовым номером 704, движущийся по 30-му маршруту, с семи утра и до семи вечера возил горожан бесплатно. Такой подарок жителям столицы уже во второй раз за год делает Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ.

Маршрут №30 выбран не случайно: он один из самых протяженных и имеет высокий уровень пассажиропотока.