В Казани прошел круглый стол «Актуальные проблемы истории и культуры народов степной Евразии», организатором которого выступила Академия наук РТ. Кроме обсуждения научных проблем, президент АН РТ Рифкат Минниханов и директор Института археологии Монголии Гелегдорж Эрегзен подписали соглашение об организации международного исследовательского центра. Он будет заниматься объединением ученых из Центральной и Восточной Европы и изучением кочевой цивилизации.
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