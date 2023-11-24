В Казани состоялась церемония прощания с гендиректором ООО «Тепличный комбинат «Майский», депутатом Госсовета Ильшатом Ганиевым

10:00, 24.11.2023 20
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

На церемонии прощания с легендарным директором не менее легендарного предприятия, которая состоялась в пятницу, 24 ноября, в здании Госсовета, собрались не только родственники усопшего и представители районной и республиканской власти, но односельчане, а также бывшие и нынешние сотрудники ООО «Тепличный комбинат «Майский», который он возглавлял 34 года, до самых последних дней, несмотря на возраст и больное сердце.


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