«А снег идет, а снег идет»: как коммунальщики расчищают дороги Казани

За прошедшие сутки в Казани выпало 10 мм осадков. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства города, это почти четверть месячной нормы осадков — для ноября в Казани месячной нормой считается 45 мм осадков.

Со вчерашнего дня дороги активно посыпают реагентом для предотвращения образования наледи и разметают снежную массу.

Сегодня в уборке снега и расчистке дорог задействованы 225 единиц техники и 492 рабочих.