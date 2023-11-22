«Йөрәгемә кереп урнаш — мәңгегә адаш»: в Казани открылась выставка, посвященная юбилею рок-группы Gauga

В Доме татарской книги открылась иммерсивная выставка, посвященная десятилетию казанской рок-группы Gauga.
Выставка получила название «Кем син». В экспозицию вошли предметы, показывающие творческий путь музыкантов. Гости смогут увидеть рукописи текстов песен, сценические костюмы, редкие фотографии участников группы, реквизиты из видеоклипов и многое другое. Помимо этого, фронтмен Gauga Оскар Юнусов записал для выставки аудиогид. Гостям рекомендуют взять с собой наушники.
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