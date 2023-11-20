Новейшие разработки, презентация отечественного 3D-принтера, конкурс студенческих работ: в Казани проходит Форум аддитивных технологий

В казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева проходит пятый, юбилейный лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность». Организатором форума выступает Ассоциация развития аддитивных технологий (АРАТ) при поддержке правительства РТ и госкорпорации «Росатом».
Аддитивные технологии — это процесс создания трехмерных объектов или деталей методом добавления материала, как правило, слой за слоем. В качестве основного сырья используется пластик, металл, бетон. Эти 3D-изделия создаются с помощью 3D-принтеров.
Форум по развитию аддитивных технологий продлится в Казани до 21 ноября. Гостей мероприятия ждет выставка новейших разработок 10 российских компаний, презентация отечественного 3D-принтера RusMelt-310, конкурс студенческих работ «Ночь технологий» и так далее.
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