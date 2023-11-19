10 фото недели: новая дорога, новый завод, выставки и концерты

Неделя в Казани выдалась насыщенной: открыли завод по производству компьютерной техники и поверхностного монтажа печатных плат, провели криптофорум, слушали кавали-группу «Кайлаш»... В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ открылась выставка «ТатАХРР / ТатЛЕФ: единство и борьба противоположностей», а в Нацбиблиотеке Наталья Илишкина представила свой дебютный роман «Улан Далай. Степная сага». Об этих и других событиях — в фотоподборке «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым