10 фото недели: новая дорога, новый завод, выставки и концерты

00:00, 19.11.2023 10
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  • Максим Платонов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Максим Платонов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов

Неделя в Казани выдалась насыщенной: открыли завод по производству компьютерной техники и поверхностного монтажа печатных плат, провели криптофорум, слушали кавали-группу «Кайлаш»... В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ открылась выставка «ТатАХРР / ТатЛЕФ: единство и борьба противоположностей», а в Нацбиблиотеке Наталья Илишкина представила свой дебютный роман «Улан Далай. Степная сага». Об этих и других событиях — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1. Выступление кавали-группы «Кайлаш» в рамках фестиваля восточной музыки и танца.
  • 2—3. Торжественное открытие завода по поверхностному монтажу печатных плат ОЭЗ «Иннополис».
  • 4—5. Выставка «ТатАХРР / ТатЛЕФ: единство и борьба противоположностей».
  • 6. Пресс-тур по строящейся автомобильной дороге М-12 «Восток».
  • 7. Презентация дебютного романа Натальи Илишкиной «Улан Далай. Степная сага».
  • 8. III Kazan Cryptoforum.
  • 9—10. Открытие первого в Казани Дома Африки.

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