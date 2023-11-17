Майнинг, блокчейн, криптомат: что обсуждали на третьем криптофоруме в Казани

В казанском IT-парке состоялось открытие III Kazan Cryptoforum. Мероприятие посвящено криптоиндустрии и технологии блокчейн.
Kazan Cryptoforum организован при поддержке Минцифры Татарстана и продлится два дня. В рамках форума будут проведены панельные дискуссии, рассказы о регулировании криптоиндустрии в РФ, обсуждения задач цифрового рубля и цифровизации сельского хозяйства, а также презентация криптомата. В церемонии открытия форума криптовалюты принял участие глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым