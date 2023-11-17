Майнинг, блокчейн, криптомат: что обсуждали на третьем криптофоруме в Казани

18:00, 17.11.2023 42
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В казанском IT-парке состоялось открытие III Kazan Cryptoforum. Мероприятие посвящено криптоиндустрии и технологии блокчейн.

Kazan Cryptoforum организован при поддержке Минцифры Татарстана и продлится два дня. В рамках форума будут проведены панельные дискуссии, рассказы о регулировании криптоиндустрии в РФ, обсуждения задач цифрового рубля и цифровизации сельского хозяйства, а также презентация криптомата. В церемонии открытия форума криптовалюты принял участие глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.


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