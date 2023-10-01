10 фото недели: спорт и деньги, журналисты и художники

На прошлой неделе мусульмане отмечали День рождения Пророка, мэтров журналистики благодарили за вклад в развитие отрасли, представители 16 стран обсудили в Казани процесс афганского урегулирования. В музее ИЗО можно было насладиться копиями великого Рафаэля, в Нацбанке РТ собрать «финансовый» пазл, а в гимназии №20 познакомиться с культурами и языками мира. Казанский «Рубин» дома проиграл «Краснодару», а юные спортсмены со всей России демонстрировали достижения в фитнес-аэробике. Самые интересные кадры недели — в фотоподборке «Реального времени».
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