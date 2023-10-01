10 фото недели: спорт и деньги, журналисты и художники

00:00, 01.10.2023 10
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На прошлой неделе мусульмане отмечали День рождения Пророка, мэтров журналистики благодарили за вклад в развитие отрасли, представители 16 стран обсудили в Казани процесс афганского урегулирования. В музее ИЗО можно было насладиться копиями великого Рафаэля, в Нацбанке РТ собрать «финансовый» пазл, а в гимназии №20 познакомиться с культурами и языками мира. Казанский «Рубин» дома проиграл «Краснодару», а юные спортсмены со всей России демонстрировали достижения в фитнес-аэробике. Самые интересные кадры недели — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1. Вечер Мавлид ан-Наби.
  • 2. Чествование ветеранов журналистики.
  • 3. Выставка из коллекции Музея Академии художеств в Санкт-Петербурге «Рафаэль. Версии».
  • 4—5. Пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану.
  • 6. День открытых дверей в Нацбанке РТ.
  • 7. Фестиваль языков и культур «ИнЯз».
  • 8. Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике.
  • 9—10. Матч «Рубин» — «Краснодар».

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