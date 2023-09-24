10 фото недели: цифровые технологии и спортивные победы

00:00, 24.09.2023 10
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  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Казанские регбисты вернулись домой с Кубком России, Михайло-Архангельскую церковь в Камско-Устьинском районе республики открыли после реставрации, а на форуме Kazan Digital Week представили новинки цифровой индустрии — лучшие кадры недели в фотоподборке «Реального времени».

  • 1. Возвращение с победой регбийной команды «Стрела».
  • 2—3. Освящение и торжественное открытие Михайло-Архангельской церкви.
  • 4—6. Международный форум Kazan Digital Week — 2023.
  • 7—8. Чествование «Стрелы» в казанском Кремле.
  • 9—10. Матч «Стрела» — «Красный Яр».

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