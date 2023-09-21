«Казанцы смогут дышать чистым воздухом»: визит Виктории Абрамченко на Самосыровский полигон

Сегодня в Казань с рабочей поездкой прибыла заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Вице-премьер посетила территорию биологических очистных сооружений, строительную площадку завода по энергетической утилизации отходов, ознакомилась с работой рекультивируемого Самосыровского полигона. Что касается последнего объекта, то работы по нему подходят к концу, и, как отметила Абрамченко, в скором времени жители столицы Татарстана смогут начать дышать чистым воздухом.
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