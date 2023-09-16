«Кросс нации — 2023»: на дистанции дети, студенты и ветераны

В столице Татарстана сегодня состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации — 2023». В соревнованиях могли принять участие люди с любым уровнем подготовки, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Бегунам предлагалось пробежать дистанции в 1, 2, 4, 6, 8 и 12 км. Кроме того, в этот день прошли тематические забеги для ветеранов спорта, студентов и школьников, а также забеги в рамках сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», благотворительный забег «Добрая Казань».
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