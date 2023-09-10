10 фото недели: фильм, фильм, фильм!

00:00, 10.09.2023 10
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Мусульманское кино и китайский спектакль, фестиваль медиаискусства и музыкальное «СоТворение», татарский сериал и международный хоккейный матч — прошедшая неделя в столице Татарстана оказалась исключительно богата событиями. Лучшие кадры — в фотоподборке «Реального времени».

  • Съемки последнего эпизода татарского сериала «Юллар чатында»
  • XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино
  • Спектакль «Убить императора»
  • Международный музыкальный фестиваль «СоТворение»
  • Фестиваль медиаискусства «НУР»
  • Матч «Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар»

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