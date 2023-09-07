«Убить императора»: китайская пьеса на камаловской сцене

Интересное дополнение к международному форуму «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» — спектакль «Убить императора». Его показали в Камаловском театре в эту среду, разместив актеров и зрителей на сцене и рассказав историю о человеке, который не совершил покушение на Цинь Шихуанди.
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