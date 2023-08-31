Татарстанский нефтегазохимический форум: выездная редакция «Реального времени» в лицах

- Тимур Шарипов, исполнительный директор ООО «Торговый дом «Кама» шинного комплекса KAMA TYRES
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Тимур Шарипов, исполнительный директор ООО «Торговый дом «Кама» шинного комплекса KAMA TYRES
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Тимур Шарипов, исполнительный директор ООО «Торговый дом «Кама» шинного комплекса KAMA TYRES
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Алексей Тайманов, главный технолог — начальник технического отдела АО «ТАИФ-НК»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Алексей Тайманов, главный технолог — начальник технического отдела АО «ТАИФ-НК»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Алексей Тайманов, главный технолог — начальник технического отдела АО «ТАИФ-НК»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Павел Лысенко, директор по продажам и маркетингу ГК «ТатПром-Холдинг»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Павел Лысенко, директор по продажам и маркетингу ГК «ТатПром-Холдинг»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Павел Лысенко, директор по продажам и маркетингу ГК «ТатПром-Холдинг»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Ильмир Графиков, соучредитель компании «Радиан»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Ильмир Графиков, соучредитель компании «Радиан»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Ильмир Графиков, соучредитель компании «Радиан»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Фиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAX
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Фиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAX
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Фиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAX
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Мельников, исполнительный вице-президент — начальник департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанка»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Мельников, исполнительный вице-президент — начальник департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанка»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Мельников, исполнительный вице-президент — начальник департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанка»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Андрей Масленников, заместитель генерального директора ООО «Метрология и Автоматизация»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Андрей Масленников, заместитель генерального директора ООО «Метрология и Автоматизация»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Андрей Масленников, заместитель генерального директора ООО «Метрология и Автоматизация»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Александр Кобенко, член совета директоров Akron Holding
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Александр Кобенко, член совета директоров Akron Holding
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Александр Кобенко, член совета директоров Akron Holding
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Илья Нигматулин, заместитель директора Департамент нефтегазового сектора ГК «Астра»
Максим Платонов/realnoevremya.ru
- Илья Нигматулин, заместитель директора Департамент нефтегазового сектора ГК «Астра»
Максим Платонов/realnoevremya.ru
- Илья Нигматулин, заместитель директора Департамент нефтегазового сектора ГК «Астра»
Максим Платонов/realnoevremya.ru
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