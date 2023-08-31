Татарстанский нефтегазохимический форум: выездная редакция «Реального времени» в лицах

20:11, 31.08.2023 27
Тимур Шарипов, исполнительный директор ООО «Торговый дом «Кама» шинного комплекса KAMA TYRESТимур Шарипов, исполнительный директор ООО «Торговый дом «Кама» шинного комплекса KAMA TYRESТимур Шарипов, исполнительный директор ООО «Торговый дом «Кама» шинного комплекса KAMA TYRESАлексей Тайманов, главный технолог — начальник технического отдела АО «ТАИФ-НК»Алексей Тайманов, главный технолог — начальник технического отдела АО «ТАИФ-НК»Алексей Тайманов, главный технолог — начальник технического отдела АО «ТАИФ-НК»Павел Лысенко, директор по продажам и маркетингу ГК «ТатПром-Холдинг»Павел Лысенко, директор по продажам и маркетингу ГК «ТатПром-Холдинг»Павел Лысенко, директор по продажам и маркетингу ГК «ТатПром-Холдинг»Ильмир Графиков, соучредитель компании «Радиан»Ильмир Графиков, соучредитель компании «Радиан»Ильмир Графиков, соучредитель компании «Радиан»Фиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAXФиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAXФиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAXОлег Мельников, исполнительный вице-президент — начальник департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанка»Олег Мельников, исполнительный вице-президент — начальник департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанка»Олег Мельников, исполнительный вице-президент — начальник департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанка»Андрей Масленников, заместитель генерального директора ООО «Метрология и Автоматизация»Андрей Масленников, заместитель генерального директора ООО «Метрология и Автоматизация»Андрей Масленников, заместитель генерального директора ООО «Метрология и Автоматизация»Александр Кобенко, член совета директоров Akron HoldingАлександр Кобенко, член совета директоров Akron HoldingАлександр Кобенко, член совета директоров Akron HoldingИлья Нигматулин, заместитель директора Департамент нефтегазового сектора ГК «Астра»Илья Нигматулин, заместитель директора Департамент нефтегазового сектора ГК «Астра»Илья Нигматулин, заместитель директора Департамент нефтегазового сектора ГК «Астра»
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  • Тимур Шарипов, исполнительный директор ООО «Торговый дом «Кама» шинного комплекса KAMA TYRES
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Тимур Шарипов, исполнительный директор ООО «Торговый дом «Кама» шинного комплекса KAMA TYRES
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Тимур Шарипов, исполнительный директор ООО «Торговый дом «Кама» шинного комплекса KAMA TYRES
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Алексей Тайманов, главный технолог — начальник технического отдела АО «ТАИФ-НК»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Алексей Тайманов, главный технолог — начальник технического отдела АО «ТАИФ-НК»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Алексей Тайманов, главный технолог — начальник технического отдела АО «ТАИФ-НК»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Павел Лысенко, директор по продажам и маркетингу ГК «ТатПром-Холдинг»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Павел Лысенко, директор по продажам и маркетингу ГК «ТатПром-Холдинг»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Павел Лысенко, директор по продажам и маркетингу ГК «ТатПром-Холдинг»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Ильмир Графиков, соучредитель компании «Радиан»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Ильмир Графиков, соучредитель компании «Радиан»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Ильмир Графиков, соучредитель компании «Радиан»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Фиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAX
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Фиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAX
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Фиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAX
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Мельников, исполнительный вице-президент — начальник департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанка»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Мельников, исполнительный вице-президент — начальник департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанка»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Мельников, исполнительный вице-президент — начальник департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанка»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Андрей Масленников, заместитель генерального директора ООО «Метрология и Автоматизация»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Андрей Масленников, заместитель генерального директора ООО «Метрология и Автоматизация»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Андрей Масленников, заместитель генерального директора ООО «Метрология и Автоматизация»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Александр Кобенко, член совета директоров Akron Holding
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Александр Кобенко, член совета директоров Akron Holding
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Александр Кобенко, член совета директоров Akron Holding
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Илья Нигматулин, заместитель директора Департамент нефтегазового сектора ГК «Астра»
    Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Илья Нигматулин, заместитель директора Департамент нефтегазового сектора ГК «Астра»
    Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Илья Нигматулин, заместитель директора Департамент нефтегазового сектора ГК «Астра»
    Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня в Международном выставочном центре «Казань Экспо» проходило одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России — Татарстанский нефтегазохимический форум. На площадке, развернутой в рамках форума Международной выставки «TatOilExpo-2023», при поддержке АО «ТАИФ-НК» работала выездная редакция интернет-газеты «Реальное время».


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