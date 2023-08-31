«Нефтяное проклятье», переориентация на восток и налоговые стимулы: пленарное заседание нефтегазохимического форума

15:56, 31.08.2023 30
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  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Если кому-то и удалось преодолеть «нефтяное проклятье», так это Татарстану. Но сейчас не стоит задача все тянуть самим, надо идти на кооперацию и интеграцию», — призывал сегодня «Татнефть» к вступлению в альянсы один из опытнейших российских нефтяников — председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник. В унисон ему на пленарном заседании Татарстанского нефтегазохимического форума выступил и профессор ВШЭ Валерий Крюков. Но в условиях санкций тяжелее всего оказалось «Газпрому», замещающему потерянные европейские рынки газа экспортом в Китай. Тем временем раис Татарстана Рустам Минниханов был непреклонен и вновь просил вернуть налоговые стимулы.


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