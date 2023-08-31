180 компаний, 27 регионов: в Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум

13:56, 31.08.2023 28
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  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня в Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. Он приурочен к 80-летию нефтедобычи в республике. В форуме принимают участие 180 компаний, представители 27 регионов России и пяти стран — Китая, Белоруссии, Узбекистана, Камеруна и Азербайджана. Также на мероприятии находятся делегации из Турции, Казахстана, ОАЭ, Бахрейна, Экваториальной Гвинеи и других государств. Форум будет длиться до 2 сентября. В его рамках в Международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет выставка TatOilExpo 2023, одно из крупнейших событий в российской нефтегазохимической индустрии.


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