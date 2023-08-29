Выставка и дефиле в аутентичных костюмах: презентация традиционной одежды народов Поволжья

Сегодня состоялась презентация итогов реализации историко-этнографического проекта по созданию реконструированной традиционной одежды народов Поволжья второй половины XIX — первой половины XX в., проживающих на территории Республики Татарстан.
Презентация включала открытие уникальной выставки воссозданной традиционной одежды «Казанское Поволжье: образы народной культуры»; показ-дефиле аутентичных народных костюмов и знакомство гостей с многовековыми традициями народов Татарстана; представление иллюстрированного каталога традиционного костюма татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы, башкир.
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