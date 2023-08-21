В Камских Полянах прошли республиканские соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК»

Покорять трассу картодрома в Камских Полянах приехали около 80 пилотов из 17 районов Татарстана. Юные спортсмены в возрасте от 9 до 16 лет состязались в классах «Пилот», «Стриж», «125 (Минск)», «Хонда GX200» и «Хонда GX270». На протяжении всей гонки шла равная борьба между пилотами. Длина трассы в поселке хоть и небольшая — всего 600 метров, но насыщенная неожиданными поворотами. Так, по итогам соревнований по картингу на Кубок «ТАИФ-НК» весь пьедестал почета заняли воспитанники картинг-клубов из Сарманово. Помимо победителей, кубки и памятные подарки получили все участники с первого по десятое место.
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