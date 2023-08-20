10 фото недели: фестивали народные, молодежные и «вкусные»

00:00, 20.08.2023 10
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru

Прошедшая неделя в столице Татарстана была богата форумами и фестивалями. В эти дни мусульманская молодежь говорила о благотворительности, молодые дипломаты — о работе в новом многополярном мире, педагоги подводили итоги года, повара угощали самыми вкусными блюдами, а фотографы запечатлевали полет «железных птиц» на фоне закатного неба. Самые интересные кадры — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1—3. Фестиваль народов Поволжья «Итиль».
  • 4. XVI Всероссийский форум мусульманской молодежи.
  • 5. Августовское совещание работников образования и науки РТ.
  • 6—7. VI Глобальный форум молодых дипломатов.
  • 8. Летний споттинг в Международном аэропорту «Казань». 
  • 9. Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань».
  • 10. Музейно-фольклорный фестиваль «Яблочный Спас в Красновидово».

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