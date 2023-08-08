«Это самый масштабный проект в дорожном строительстве республики»: прошла церемония замыкания стыковки моста на М-12

15:31, 08.08.2023 36 6
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии замыкания руслового пролетного строения мостового перехода через реку Волгу в составе автомобильной дороги М-12 «Восток».

— Это самый масштабный проект в дорожном строительстве республики. Волгу преодолели — идем дальше, чтобы в концу года запустить движение по М-12 из Москвы до Казани, — сказал он. 

В режиме видеоконференции поучаствовал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. 

- «На месяц раньше запланированного срока сомкнулись две стороны моста через Волгу. Это самое крупное искусственное сооружение в Республике Татарстан и на всей автодороге М-12 «Восток» протяженностью порядка 3,4 км. Новый мост даст развитие инфраструктуре всего правого берега Волги возле Казани, а также значительно снизит нагрузку на уже существующий транспортный переход через реку. Сегодняшнее мероприятие является отличным подарком стране в преддверии Дня строителя. С нетерпением ждем вместе со всей страной, когда сможем проехать по этому мосту. Продолжим идти в том же хорошо набранном темпе. Надеемся до конца года полноценно запустить движение по трассе от Москвы до Казани», – отметил вице-премьер.


комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 08 авг
    Браво!
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  • Анонимно 08 авг
    ого! Уже! скорость строительства очень радует
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  • Анонимно 08 авг
    а толку от этого? Выезд из Казани через Сокуры уже представляет собой одну огромную пробку, а скоро видимо от Казани будем стоять - 3 полосы постепенно сужаются в одну и образуется эффект узкого горлышка
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    Анонимно 08 авг
    там тоже расширят, наверное, когда-нибудь
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  • Анонимно 08 авг
    фотки просто бомба
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  • Анонимно 08 авг
    Молодцы!
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