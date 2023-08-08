«Это самый масштабный проект в дорожном строительстве республики»: прошла церемония замыкания стыковки моста на М-12

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии замыкания руслового пролетного строения мостового перехода через реку Волгу в составе автомобильной дороги М-12 «Восток».



— Это самый масштабный проект в дорожном строительстве республики. Волгу преодолели — идем дальше, чтобы в концу года запустить движение по М-12 из Москвы до Казани, — сказал он.

В режиме видеоконференции поучаствовал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

- «На месяц раньше запланированного срока сомкнулись две стороны моста через Волгу. Это самое крупное искусственное сооружение в Республике Татарстан и на всей автодороге М-12 «Восток» протяженностью порядка 3,4 км. Новый мост даст развитие инфраструктуре всего правого берега Волги возле Казани, а также значительно снизит нагрузку на уже существующий транспортный переход через реку. Сегодняшнее мероприятие является отличным подарком стране в преддверии Дня строителя. С нетерпением ждем вместе со всей страной, когда сможем проехать по этому мосту. Продолжим идти в том же хорошо набранном темпе. Надеемся до конца года полноценно запустить движение по трассе от Москвы до Казани», – отметил вице-премьер.