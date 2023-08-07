В прошедшее воскресенье, 6 августа, в столице Татарстана состоялась эковечеринка по случаю завершения занятий городской лаборатории «Горожанин-ученый», созданной командой проекта «Стратегия развития Казанки», Институтом развития городов РТ и Дирекцией парков и скверов Казани. Мероприятие включило в себя награждение участников, мастер-классы, а также показ мод от апскайкл-дизайнера Tartmada и речную прогулку.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин
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