10 фото недели: кинособытия, выставки и заезды

Эта неделя выдалась насыщенной на кинособытия: в Казани стартовал фестиваль документального кино и завершилась III Межрегиональная премия в области кинематографии «Алтын тәлинкә». Яркими событиями стали конный пробег до Алтая на лошадях татарской породы и дрифт-фестиваль UGOL DRIFT&MEET. Самые яркие кадры недели — в нашей фотоподборке.
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