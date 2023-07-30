10 фото недели: кинособытия, выставки и заезды

00:00, 30.07.2023 10
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru

Эта неделя выдалась насыщенной на кинособытия: в Казани стартовал фестиваль документального кино и завершилась III Межрегиональная премия в области кинематографии «Алтын тәлинкә». Яркими событиями стали конный пробег до Алтая на лошадях татарской породы и дрифт-фестиваль UGOL DRIFT&MEET. Самые яркие кадры недели — в нашей фотоподборке.

  • 1—2. Дрифт-фестиваль UGOL DRIFT&MEET.
  • 3. Конный пробег до Алтая на лошадях татарской породы.
  • 4—5. Выставка традиционной белорусской культуры «Живое наследие Беларуси».
  • 6—7. Фестиваль документального кино «Время героев».
  • 8. Открытие мемориальных досок Игорю Курчатову, Мирсаиду Рахимкулову и Владимиру Иовлеву.
  • 9—10. III Межрегиональная премия в области кинематографии «Алтын тәлинкә».

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