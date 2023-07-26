Курчатов, Рахимкулов, Иовлев: в Казани открыли мемориальные доски трем выдающимся работникам завода «Серп и молот»

В Адмиралтейской слободе в Казани открыли мемориальные доски Игорю Курчатову, Мирсаиду Рахимкулову и Владимиру Иовлеву — трем выдающимся людям, работавшим на казанском заводе «Серп и молот». Именно этот завод стал родоначальником машиностроения в Казани и Татарстане.



Игорь Курчатов — гениальный советский физик-ядерщик, основоположник использования ядерной энергии в мирных целях. Мирсаид Рахимкулов был одним из самых активных руководителей завода «Серп и молот». Владимир Иовлев удостоен памятника как Герой Советского Союза.