Курчатов, Рахимкулов, Иовлев: в Казани открыли мемориальные доски трем выдающимся работникам завода «Серп и молот»

11:59, 26.07.2023 20
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  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru

В Адмиралтейской слободе в Казани открыли мемориальные доски Игорю Курчатову, Мирсаиду Рахимкулову и Владимиру Иовлеву — трем выдающимся людям, работавшим на казанском заводе «Серп и молот». Именно этот завод стал родоначальником машиностроения в Казани и Татарстане.

Игорь Курчатов — гениальный советский физик-ядерщик, основоположник использования ядерной энергии в мирных целях. Мирсаид Рахимкулов был одним из самых активных руководителей завода «Серп и молот». Владимир Иовлев удостоен памятника как Герой Советского Союза.


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