Энергетический обмен: представители прессы побывали на деловом завтраке с ректором в честь 55-летия КГЭУ

Ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов накануне 55-летия вуза пригласил представителей прессы на деловой завтрак с видом на Казанский кремль.

Во встрече также приняли участие первый проректор КГЭУ — проректор по учебной работе Александр Леонтьев, проректор по воспитательной и социальной работе Ирина Жукова и руководитель Оргдепартамента Ильнур Гатиятов.

Общение руководства КГЭУ с журналистами ведущих СМИ Татарстана в прямом смысле прошло на высоте — в одной из комфортабельных квартир на 18-м этаже общежития №4.

Для представителей СМИ была организована ознакомительная экскурсия по учебным зданиям Казанского энергоуниверситета. Гостям показали актовый и читальный залы, учебно-научные лаборатории кафедр «Атомные и тепловые электрические станции» и «Электротехнические комплексы и системы», полигон «Подстанция 110/10 кВ», Центр прикладных квалификаций «Электро Скиллс», музей КГЭУ, университетскую «Точку кипения».