10 фото недели: на боксе и на футболе, за рулем и на скейте

00:00, 16.07.2023 10
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Прошедшая неделя в Казани была насыщена спортивными событиями. Ностальгическая прогулка казанского велодевичника, жесткие, но захватывающие бои всероссийского турнира по боксу, friendly match сборных России и Ирана, реальные и цифровые трюки фиджитал-игр — лучшие кадры в фотоподборке «Реального времени».

  • 1—2. Казанский велодевичник.
  • 3. Полуфиналы всероссийского турнира по боксу «Кубок Победы».
  • 4—5. Вручение дипломов выпускникам Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.
  • 6. 45-е заседание Госсовета РТ.
  • 7—8. Товарищеский матч женских сборных России и Ирана по футболу.
  • 9. Трофей OLIMPBET Суперкубка России в парке «Урам».
  • 10. Фиджитал Игры 8 по скейтбордингу.

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