«Вложения в исторические города дают комплексный эффект»: в Казани проходит форум «РЕБУС»

Международный форум «РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре» проходит 3—4 июля в Казани на площадке IT-парка им. Башира Рамеева. Форум посвящен вопросам повышения экономической активности бизнеса в исторических центрах городов с сохранением наследия и идентичности территории. До начала сессии раис РТ Рустам Минниханов осмотрел выставку форума, где были представлены новые идеи, технические решения и стройматериалы, предлагаемые для использования в исторических территориях.
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