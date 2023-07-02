10 фото недели: о вере, душе и Родине

В последнюю неделю июня в Казани прошел «августовский» педсовет, православные верующие провели фестиваль хоровой духовной музыки, а мусульмане — встретили Курбан-байрам. Хоккеисты, лыжники и борцы сыграли в футбол, гребцы — поучаствовали в соревнованиях необычных лодок. События недели — в фотоподборке «Реального времени».
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