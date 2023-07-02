10 фото недели: о вере, душе и Родине

00:00, 02.07.2023 10
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  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru

В последнюю неделю июня в Казани прошел «августовский» педсовет, православные верующие провели фестиваль хоровой духовной музыки, а мусульмане — встретили Курбан-байрам. Хоккеисты, лыжники и борцы сыграли в футбол, гребцы — поучаствовали в соревнованиях необычных лодок. События недели — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1. Торжественное закрытие фестиваля хоровой духовной музыки «Душа и Родина»
  • 2—3. Праздник драконьих лодок
  • 4. Совещание работников образования и науки
  • 5. Благотворительный футбольный матч между командой Fight Nights и командой друзей Александра Бурмистрова
  • 6. Курбан-байрам в мечети Марджани
  • 7—8. «Курбан-фест» в Старо-Татарской слободе
  • 9. Молодежная программа FINOPOLIS.365
  • 10. Съемки сериала «Юллар чатында» («На перекрестке дорог»)

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