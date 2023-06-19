«Это призвание»: как вручали премию «Врач года — Ак чәчәкләр»

Церемония вручения наград конкурса «Врач года — Ак чечеклер» состоялась сегодня в 15-й раз. Врачом года признали анестезиолога-реаниматолога Айнагуль Баялиеву. Лучший врач первичного звена работает в поселке Васильево, лучшим медработником стала медсестра из РКОД. Номинация «Уникальный случай», по традиции, растрогала весь зал, а хирург из НИИ им. Склифосовского восхищался мастерством челнинских коллег. Рустам Минниханов вручил вдове Марата Садыкова орден Пирогова, присужденный ее супругу посмертно. О том, как прошла церемония — фоторепортаж «Реального времени».
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