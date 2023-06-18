10 фото недели: россияне и их праздник

00:00, 18.06.2023 10
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Ключевым событием минувших семи дней стало празднование Дня России. Смысл праздника — в объединении всех россиян и всех народов, живущих на территории нашей страны. Об этом — фотоподборка «Реального времени».

  • Вручение государственных наград
  • Торжественное мероприятие в честь Дня России и 100-летия спортивного общества «Динамо»
  • Праздничный концерт с участием лауреатов и победителей республиканского фестиваля детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык»
  • На праздничном концерте ко Дню России

Фото: Максим Платонов, Динар Фатыхов


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