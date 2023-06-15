«Юллар чатында»: кинокомпания «Ватан 21 век» запустила новый сериал

Презентация нового сериала «Юллар чатында» («На перекрестке дорог») кинокомпании «Ватан 21 век», учредителем которой является АО «ТРК «Новый Век», прошла сегодня на съемочной площадке в пригороде Казани. В мероприятии принял участие гендиректор ТНВ Ильшат Аминов, режиссер сериала Алмаз Акберов, артисты и гости. В честь события, собравшиеся на удачу разбили традиционную тарелку. После этого состоялась встреча с творческой группой.
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