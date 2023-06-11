10 фото недели: о спорте, о культуре, о России

На истекшей неделе в Казани собрались лучшие юные гимнастки из из России, Белоруссии, Казахстана, Индии, Армении, Киргизии, ОАЭ. Столицу Татарстана посетили члены комитета Госдумы РФ по культуре, а также состоялась очередная сессия парламента республики. В галерее «Хазинэ» открылась выставка картин Аркадия Пластова. В преддверии Дня России казанским школьникам торжественно вручили первые паспорта.
Фото: Максим Платонов, Динар Фатыхов
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