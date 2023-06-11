10 фото недели: о спорте, о культуре, о России

00:00, 11.06.2023 10 3
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На истекшей неделе в Казани собрались лучшие юные гимнастки из из России, Белоруссии, Казахстана, Индии, Армении, Киргизии, ОАЭ. Столицу Татарстана посетили члены комитета Госдумы РФ по культуре, а также состоялась очередная сессия парламента республики. В галерее «Хазинэ» открылась выставка картин Аркадия Пластова. В преддверии Дня России казанским школьникам торжественно вручили первые паспорта.

  • 1—2. Международный турнир YOLDIZ CUP по художественной гимнастике
  • 3. Чемпионат России по бегам за механической приманкой
  • 4. Выездное заседание комитета Госдумы РФ по культуре
  • 5—6. Сессия Госсовета РТ
  • 7. Выставка картин Аркадия Пластова
  • 8—10. Вручение паспортов казанским школьникам

Фото: Максим Платонов, Динар Фатыхов


комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09:04
    7 и 10 фото очень атмосферные
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    Анонимно 13:49
    все классные
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  • Анонимно 14:46
    пусть все дни будут такими мирными и солнечными
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