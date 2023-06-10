«Том Сойер Фест-2023»: брандмауэрная стена, сквер-музей и семейное волонтерство

Сегодня в Казани стартовал VIII сезон акции «Том Сойер Фест». Его открытие состоялось в зеленой зоне у домов №78 и 80/21 по улице Волкова. В этом году участники фестиваля вернулись к домам, которые реставрировали в 2016 году, чтобы привести их фасады в порядок. Кроме того, в рамках «Том Сойер Феста» было решено создать сквер, посвященный движению и старой Казани.
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