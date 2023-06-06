«Золото Великой степи»: артефакты культуры кочевников из Казахстана

20:22, 06.06.2023 65
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Присутственных местах Казанского Кремля состоялась церемония открытия выставки археологических шедевров цивилизации кочевников, проживавших в древности на территории Казахстана, экспонатами которой стали более 15 тыс. предметов. «Золото Великой степи» в Казань привез Восточно-Казахстанский историко-краеведческий музей. В экспозиции представлены экспонаты различных эпох начиная с бронзового века до раннего средневековья, особо выделяются элитарные памятники сакской культуры, найденные в Восточном Казахстане. Посетители выставки увидят уникальные украшения из золота, оружие воинов, элементы одежды и многое другое. Исключительные образцы скифо-сакского искусства — золотой «летящий олень», бронзовый кинжал в золотых ножнах, кинжал с навершием в виде миниатюрной скульптуры горного барана.


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