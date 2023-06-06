Лучший приборист и электрогазосварщик: в ТАИФ-НК прошел конкурс профессионального мастерства

12:19, 06.06.2023 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 23
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  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин
  • Александр Ильин

В АО «ТАИФ-НК» состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в компетенциях приборист и электрогазосварщик аргонно-дуговой и ручной сварки. В состязании приняли участие порядка 20 молодых специалистов в возрасте до 35 лет. Готовили, разрабатывали задания и оценивали знания конкурсантов опытные эксперты — сотрудники нефтеперерабатывающей компании. Прибористам предстояло за пол часа ответить на 44 вопроса, а также произвести ремонт и замену измерительных приборов. Электрогазосварщикам необходимо было сварить сосуд, работающий под давлением. Для работников АО «ТАИФ-НК» - это не только соревнование, но и возможность обменяться опытом, идеями, технологиями, познакомиться с коллегами, проявить себя для дальнейшего карьерного роста.

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Токен: Kra23b4bX


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