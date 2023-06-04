10 фото недели: предвкушения, победы и награды

00:00, 04.06.2023 10
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Теплый месяц июнь в столице Татарстана богат на события. Бегуны пробовали себя на прочность на живописных казанских трассах, школьники сдавали выпускные экзамены, спортсмены и журналисты получали заслуженные награды, в кремле гуляли в национальных костюмах и играли в народные игры. Подробнее — в традиционной фотоподборке «Реального времени».

  • 1—2. Казанский марафон — 2023.
  • 3. ЕГЭ по русскому языку.
  • 4. Встреча Рустама Минниханова с хоккеистами «Ак Барса».
  • 5. Экскурсия по территории Большого Голубого озера.
  • 6. Церемония награждения победителей XXVI Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо».
  • 7—9. День защиты детей в Казанском кремле.
  • 10. XVII традиционные соревнования по картингу на Кубок правительства Республики Татарстан.

Фото Динара Фатыхова, Максима Платонова.


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