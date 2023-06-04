10 фото недели: предвкушения, победы и награды

Теплый месяц июнь в столице Татарстана богат на события. Бегуны пробовали себя на прочность на живописных казанских трассах, школьники сдавали выпускные экзамены, спортсмены и журналисты получали заслуженные награды, в кремле гуляли в национальных костюмах и играли в народные игры. Подробнее — в традиционной фотоподборке «Реального времени».
Фото Динара Фатыхова, Максима Платонова.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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