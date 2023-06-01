В рейс вышел «Михаил Девятаев»: как флоту Татарстана передавали новый «Метеор-2020»

Церемония передачи скоростного пассажирского судна «Метеор-2020» «Михаил Девятаев» и пассажирского судна А217-1 судоходной компании АО «Флот Республики Татарстан» состоялась сегодня в Речном порту Казани.В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгений Дитрих, замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов, гендиректор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров, сын Михаила Девятаева – Александр Девятаев.
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