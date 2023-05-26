«Пример высочайшего профессионализма»: в Казани проводили в отставку Ильгиза Гилазова

Сегодня в Верховном суде Татарстана проводили в почетную отставку главу Верховного суда РТ Ильгиза Гилазова. Второй срок его председательских полномочий истекает в понедельник, 29 мая. Заявление Гилазова о прекращении его полномочий было подано и удовлетворено Высшей квалифколлегией судей России еще в феврале. В торжественном мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.
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