Более 260 миллионов лет назад: «Парейазавры Вятки»

В музее естественной истории Татарстана начала работу выставка «Парейазавры Вятки». Выставочный проект знакомит посетителей с теми животными, которые были широко распространены на нашей планете еще задолго до появления динозавров – более 260 миллионов лет назад. Представленные на выставке экспонаты относятся к фауне позднепермского периода возрастом более 260 миллионов лет и рассказывают о конкретном виде – дельтавятии вятской (Deltavjatia rossica (vjatkensis).
Выставка включает в себя более 20 экспонатов, дающих представление об этих удивительных животных. Значительная часть экспонируемого материала – подлинники из фондов Вятского палеонтологического музея. Среди них – относительно полные скелеты дельтавятий, отдельные находки частей скелета, зубов и, конечно, черепа. Выставка включает также реконструкции внешнего облика парейазавров дельтавятий.
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